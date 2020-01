Avellino, sabato Open day alla Ludoteca “Topo Gigio” (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Un fantastico pomeriggio all’insegna del divertimento per i più piccoli. sabato 1 febbraio la Scuola dell’Infanzia – Ludoteca “Topo Gigio” organizza un Open day per presentare le attività didattiche, conoscere le maestre e mostrare la struttura che ha sede in via Saverio Marotta ad Avellino (località Valle). I genitori e i loro bambini, dalle 16:30 in poi, potranno trascorrere qualche ora insieme per scoprire tanti modi divertenti per apprendere giocando. Sarà l’occasione per gustare insieme un aperitivo, mentre i più piccoli potranno partecipare alle attività e ai giochi a loro dedicati. Ma anche per ritirare la modulistica relativa alle iscrizioni, che partiranno proprio il 1 febbraio e saranno aperte fino al 2 marzo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 15:00. Disegnare, colorare, osservare ciò che li circonda, essere liberi ... anteprima24

Cus Avellino - sabato arriva il Calvi. Lombardi : “Domani è una partita da vincere” : Tempo di lettura: 1 minuto Avellino – Altra giornata, altro difficile banco di prova per gli uomini biancoverdi reduci dall’eliminazione in Coppa contro il Città di Palma. sabato 18 gennaio arriverà al Coni il Calvi, quarto della classe e reduce dalla vittoria per 4-2 contro il Futsal Club Solofra. Gli uomini di Venezia sono chiamati a disputare una buona partita per rimanere al primo posto. Torna a disposizione “il ...

Olimpica Avellino a caccia della vittoria : sabato la sfida contro l’As Ischia Pallavolo : Tempo di lettura: 1 minuto Avellino – sabato 18 gennaio, in sinergia con l’Open day della scuola Amatucci con inizio fissato per le ore 16.00 l’ Olimpica Avellino affronterà l’As Ischia Pallavolo nell’in contro valevole per la 12’giornata del campionato nazionale di serie B di Pallavolo . Gli irpini sono a caccia della vittoria contro una diretta concorrente per alimentare le speranze di salvezza. L’in contro si ...

Avellino - sabato open day all’istituto Amatucci : ospite d’onore Benedetta De Luca : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – sabato, 14 dicembre, open Day all’Istituto Amatucci di Avellino, ospite d’onore Benedetta De Luca, conduttrice, fotomodella e modella salernitana. Benedetta De Luca ha fatto della sua disabilità un punto di forza e non di sconfitta. Costretta su una sedia a rotelle dalla nascita, Benedetta non si è arresa, anzi, la sua lotta per chi ha delle disabilità va avanti ogni giorno. L’appuntamento ...

