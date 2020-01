Attilio Fontana attacca il Pd: «Disabili e anziani caricati sui pulmini, mobilitazioni d’altri tempi» (Di martedì 28 gennaio 2020) Una «mobilitazione d’altri tempi»: così Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, spiega la vittoria del Partito Democratico alle elezioni regionali in Emilia Romagna. Dalle immagini trasmesse dalle televisioni, accusa Fontana, si comprende come «anziani e Disabili» siano stati portati in massa a votare proprio per garantire il successo dei dem e del candidato Stefano Bonaccini. La replica arriva dal vicesegretario Pd Andrea Orlando: «Disabili e anziani hanno diritto al voto quanto tutti gli altri cittadini». Attilio Fontana attacca il Pd: «Disabili e anziani caricati sui pulmini, mobilitazioni d’altri tempi» LEGGI ANCHE> Vittorio Feltri: «Il comunismo è una malattia mentale e l’Emilia Romagna è un vivaio di riciclati» «Si è vista in tv gente di più di cento anni portata ai seggi, Disabili accompagnati con i pulmini, una mobilitazione degna dei tempi andati ... giornalettismo

