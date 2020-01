Anche in Toscana vincerà il Pd Ancora effetto Sardine. Primi dati (Di martedì 28 gennaio 2020) Toscana come l'Emilia Romagna. Dopo il successo di Stefano Bonaccini il Centrosinistra potrebbe vincere Anche nell'altra storica Regione rossa dove si voterà in primavera. Il sondaggista Alessandro Amadori ha elaborato per Affaritaliani.it una stima basata sui dati delle Europee 2019 e considerando che quasi certamente Anche in Toscana, come è già accaduto in Emilia... Segui su affaritaliani.it affaritaliani

amperrino : Anche in Toscana vincerà il PdAncora effetto Sardine. Primi dati - Affaritaliani : Anche in Toscana vincerà il Pd Ancora effetto Sardine. Primi dati - ErrrreMatteo : RT @MaurizioCoron15: @Alessia_ing Anche la Toscana -