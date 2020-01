Uomini e Donne | Giulio Raselli | messaggio speciale per Giovanna Abate

Daniele Dal Moro tronista vip | Competizione a Uomini e Donne : In attesa di vederlo in azione in Tv, ecco tutte le anticipazioni su Daniele Dal Moro, tronista vip a Uomini e Donne. Daniele è entrato subito in Competizione con Carlo Pietropoli per una corteggiatrice contesa: scopriamo la sua inaspettata decisione. Nella puntata del trono classico di Uomini e Donne registrata sabato scorso, abbiamo visto il […] L'articolo Daniele Dal Moro tronista vip | Competizione a Uomini e Donne proviene da ...

Uomini e Donne : Giovanna è la nuova tronista - l’opinione di Giulio Raselli : Giulio Raselli ha dato la sua opinione sul fatto che Giovanna Abate, sua ex corteggiatrice, sia diventata la nuova tronista Uomini e Donne: Giovanna è la nuova tronista, l’opinione di Giulio Raselli Pochi giorni fa è andata in onda la scelta di Giulio Raselli. Il tronista ha detto a Giovanna che il suo cuore era occupato dall’altra persona e parlando con Giulia le ha confessato di essersi innamorato di lei. La ragazza gli ha detto di ...

Uomini e Donne - Valentina : “Ho perso mia sorella gemella a 10 anni” : Valentina Autiero è una delle protagoniste del trono over del programma Uomini e Donne. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine la storica dama del programma ha parlato di un fatto doloroso che ha segnato la sua infanzia e che ha sempre tenuto nascosto alle telecamere. Inoltre parla della sua esperienza all’interno della trasmissione e della sua relazione con l’ex David, che ha occupato un posto importante nel suo cuore. La ...

Ida Platano matrimonio da sogno | La ricerca dell’abito dopo Uomini e Donne | Video : Ida Platano sta continuando i preparativi per il suo matrimonio da sogno, questa mattina ha lasciato tutti i suoi fan senza parole, mostrando loro una rivista particolare. Di cosa si tratta? La dama di Uomini e Donne nelle ultime settimane sembra darsi pienamente da fare per il suo futuro matrimonio. Anche se il giorno non […] L'articolo Ida Platano matrimonio da sogno | La ricerca dell’abito dopo Uomini e Donne | Video proviene da ...

Gianni Sperti - l’indimenticabile caduta dell’opinionista di Uomini e Donne [VIDEO] : Sono passati più di undici anni da quel momento in diretta in cui tentando una piroetta durante il live di amici il balerino, oggi opinionista di Uomini e Donne, si spalmò per terra. Eppure quel video continua a spuntare… Gianni Sperti e il suo patapumfete! Il pubblico sa essere tremendo… pare che alla redazione di […] L'articolo Gianni Sperti, l’indimenticabile caduta dell’opinionista di Uomini e Donne [VIDEO] proviene da ...

Martina Nasoni invade Uomini e Donne | Guai in vista per Daniele Dal Moro : Martina Nasoni invade Uomini e Donne con le sue dichiarazioni sul fatto che l’ex fidanzato, Daniele Dal Moro, stia iniziando un percorso che lo vedrà uscire da Uomini e Donne con una nuova fidanzata. In attesa di vedere cosa succederà nella puntata, scopriamo alcune rivelazioni. Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello ed ex fidanzata di […] L'articolo Martina Nasoni invade Uomini e Donne | Guai in vista per Daniele Dal Moro proviene ...

Giulio Raselli in crisi per Giovanna | Le dichiarazioni sul trono di Uomini e Donne : Giulio Raselli in crisi per Giovanna Abate subito dopo aver saputo che, la ex corteggiatrice è stata scelta come nuova tronista dalla redazione e da Maria De Filippi. L’ex tronista e la sua nuova fidanzata Giulia D’Urso, dicono la loro sul nuovo trono e su cosa si aspettano. Quali saranno state le parole dette dalla […] L'articolo Giulio Raselli in crisi per Giovanna | Le dichiarazioni sul trono di Uomini e Donne proviene da ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi - 27 gennaio 2020 | Trono classico o over? : Uomini e Donne Anticipazioni oggi 27 gennaio | Trono classico o over? Torna l’appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La puntata che apre la settimana di lunedì 27 gennaio 2020 riporterà sul piccolo schermo nuovamente il Trono Over. Di seguito, vediamo quali sono le Anticipazioni della puntata di questo lunedì 27 gennaio 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a ...

Uomini e donne/ Anticipazioni 27 gennaio : Tina Cipollari e Gemma.. - Trono Over - : Uomini e donne, Anticipazioni puntata 27 gennaio: Tina Cipollari dice no alla bilancia, Gemma piange per la solitudine e Anna Tedesco...

“Ho perso la mia sorella gemella” - il dramma della dama di Uomini e Donne : Sono giorni davvero molto intensi per Valentina Autiero che ha dichiarato di voler riconquistare il sul ex David. La dama nasconde in sé un dramma personale che in pochi conoscono, come ad esempio i lutti devastanti che l’hanno travolta in questi anni. Ecco di chi si tratta. In occasione di una recente intervista rilasciata al Uomini e Donne Magazine, Valentina Autiero ha voluto raccontare il modo in cui è arrivata a Uomini e ...

Giulio Raselli ha una bambina | La scoperta dopo Uomini e Donne : Giulio Raselli ha una bambina? La coppia dopo Uomini e Donne, si sente già una famiglia e in Puglia c’è stata una grande scoperta, questo sembrerebbe avvicinarli sempre di più alla convivenza. dopo l’attesissima scelta in diretta a Uomini e Donne, la vita di Giulio Raselli è completamente cambiata. L’ex tronista ha voluto immediatamente scendere […] L'articolo Giulio Raselli ha una bambina | La scoperta dopo Uomini e Donne proviene da ...

Anticipazioni Uomini e donne trono classico : Giovanna Abate nuova tronista : “Fregatene, fai la tronista” parte 2. Dopo Veronica Burchielli anche Giovanna Abate viene promossa da corteggiatrice a tronista di Uomini e donne. Il lieto evento è avvenuto nel corso delle registrazioni delle nuove puntate del trono classico avvenute sabato 25 gennaio. Giovanna Abate sul trono Come riporta il sito Ilvicolodellenews.it in trasmissione viene fatto rivedere il momento della scelta di Giulio e subito dopo lo sfogo di ...

Uomini e Donne anticipazioni : Gemma sconvolta da un nuovo cavaliere : anticipazioni Uomini e Donne: per Gemma Galgani arriva un nuovo corteggiatore Oggi a Uomini e Donne ci sarà una gradita sorpresa per Gemma Galgani. La dama di Torino, dopo la fine della frequentazione con Marcello, potrà ripartire con una nuova conoscenza. Nella prossima puntata del Trono Over infatti arriverà un cavaliere per lei: Emanuele. L’uomo sottolineerà di essere arrivato a UeD per corteggiarla. Il nuovo arrivato sottolineerà di ...

Daniele Dal Moro tronista egocentrico | Anticipazioni Uomini e Donne : Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e Donne, lui con il suo carattere egocentrico ha conquistato fin da subito la padrona di casa Maria De Filippi. Proprio lei infatti, ha deciso di sostituire sul trono di Giulio Raselli, ormai terminato, un volto già noto e apprezzato dai fan. Cosa succederà nella puntata […] L'articolo Daniele Dal Moro tronista egocentrico | Anticipazioni Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com.