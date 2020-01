Titoli Stato: spread giù a 141 punti base dopo Regionali (Di lunedì 27 gennaio 2020) Milano, 27 gen. (Adnkronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi risente subito dell’esito delle elezioni Regionali in Emilia Romagna, che con la vittoria di Stefano Bonaccini (Pd) hanno messo al sicuro la coalizione Pd-M5S e l’Esecutivo guidato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte. Nei pre-scambi, il differenziale scende a 141 punti base, 15 punti in meno dei 156 di venerdì scorso (-12,5%). Il rendimento del Btp decennale si attesta all’1,07%. L'articolo Titoli Stato: spread giù a 141 punti base dopo Regionali CalcioWeb. calcioweb.eu

