Salvini sconfitto alle Regionali in Emilia-Romagna, lo spread crolla a 141 punti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Arriva la conferma dei mercati finanziari sulla speranza di vita del governo giallo-rosso. A Piazza Affari, lo spread tra Btp e Bund è crollato a 141,8 punti base, dopo la vittoria di Stefano Bonaccini per il centrosinistra in Emilia-Romagna alle ultime Regionali. La sconfitta del centrodestra e di Matteo Salvini nella Regione diventata simbolicamente cruciale per le sorti dell’esecutivo nazionale ha portato una riduzione di 15 punti rispetto al dato di venerdì sera, quando lo spread si attestava a 156 punti, comunque ai minimi da agosto 2019, con un tasso di rendimento dell’1,07%. Leggi anche: Regionali, a Bibbiano il Pd è il primo partito con il 40%Regionali Calabria: è trionfo centrodestra. Jole Santelli prima donna governatrice del sudElezioni Regionali 2020, Bonaccini: «All’Emilia Romagna non è piaciuto chi è andato a suonare ai suoi campanelli» L'articolo Salvini ... open.online

