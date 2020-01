Regionali, Crimi (M5S): “Ci rialziamo e rilanciamo su quello che ci chiedono i cittadini. Sui temi e non su una collocazione” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Il voto è stato molto polarizzato: è un dato di fatto ed ha portato alcuni nostri elettori a decidere di votare da un’altra parte”. E’ quanto ha detto il leader “reggente” del M5S, Vito Crimi, commentando, nel corso di una conferenza stampa al Senato, l’esito del voto in Emilia e Calabria. “Il M5S – ha aggiunto – è nato in un momento in cui il bipolarismo è fallito e noi abbiamo portato una ventata di aria fresca. Il nostro compito è quello di rilanciare ancora, non fermarsi. Sento parlare di errori, di momento di verifica. Noi come M5S ci rialziamo e rilanciamo su quello che i cittadini ci chiedono, sui temi. Non dobbiamo immaginare di replicare gli altri partiti. Le Regionali non sono andate bene, non dobbiamo nasconderci dietro un dito, è un risultato che ci aspettavamo”. “Ho ascoltato le parole di Conte e ... lanotiziagiornale

MediasetTgcom24 : Regionali, Crimi (M5s): non ci arrendiamo, stiamo uniti - Noovyis : (Regionali, Crimi: “Elezioni non sono andate bene, ora dobbiamo pensare ai temi. Governo? Rapporti di forza non cam… - ciolonap : RT @fattoquotidiano: Regionali, Crimi: “Elezioni non sono andate bene, ora dobbiamo pensare ai temi. Governo? Rapporti di forza non cambian… -