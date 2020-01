Napoli Femminile, battuto 2-1 il Cesena: le azzurre tornano in vetta (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCasamarciano – Il Napoli Femminile torna in testa alla classifica della Serie B Femminile dopo aver battuto in rimonta il Castelvecchio Cesena per 2-1. Le azzurre approfittano dello scivolone del San Marino, sconfitto 1-0 dalla Lazio. Allo stadio comunale San Clemente di Casamarciano la gara per le partenopee comincia decisamente in salita. Al 16esimo infatti le bianconere passano in vantaggio con il rigore trasformato da Porcarelli e concesso dal direttore di gara per un fallo di mano di Camilla Pavana. Il pareggio azzurro arriva alla fine della prima frazione, con Coda che in diagonale trova l’1-1 su assistenza della greca Chatzinikolau. A risolvere il match nel secondo tempo è Martina Gelmetti, a segno anche nella gara d’andata. Per la centravanti di casa arriva l’ottava rete stagionale con un colpo di testa ravvicinato, dopo la ... anteprima24

