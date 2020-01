Migrante morto nel Cpr a Gradisca, l’autopsia: “Deceduto per edema polmonare”. Il pm: “Non escludiamo cause di tipo violento” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il cittadino georgiano Vakhtang Enukidze è morto nel Cpr di Gradisca per un edema polmonare. Ma la conclusione a cui è giunta l’autopsia eseguita da Lorenzo Cociani, medico legale del Garante dei detenuti, non chiarisce cosa l’abbia provocato. E il procuratore di Gorizia Massimo Lia chiarisce: “Non escludiamo al cento per cento cause di tipo violento“. Cause come quelle di cui hanno conto alcuni testimoni che al deputato di Radicali +Europa Riccardo Magi, hanno raccontato che Enukidze è stato “picchiato ripetutamente da circa dieci agenti, anche con un colpo d’avambraccio dietro la nuca e una ginocchiata nella schiena, trascinato per i piedi come un cane“. “Per avere un quadro completo degli esami occorrerà attendere l’esito degli esami tossicologici e istologici, ma intanto, macroscopicamente possiamo dire che non ci sono lesioni traumatiche ... ilfattoquotidiano

