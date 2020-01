Martina Nasoni: chi è, cuore, altezza, fidanzato, oggi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Chi è Martina Nasoni? Impariamo a conoscere meglio la ragazza, finita sotto i riflettori per la vittoria alla sedicesima edizione del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso.Nata il 4 aprile 1998, Marta Nasoni è nata a Terni sotto il segno dell'Ariete. Alta 1.68 metri, Martina Nasoni pesa circa 58 kg ed ha molti tatuaggi, tra cui una rosa su una spalla. Tra le sue aspirazioni, infatti, c'è anche quella di diventare tatuatrice professionista. Amante del mondo dello spettacolo, lavora come modella e indossatrice, collezionando alcune importanti esperienze professionali, come Miss Umbria e Miss Italia. Si ferma alle semifinali di Jesolo, ma ciò non le impedisce di partecipare alla sedicesima edizione del Grande Fratello 16, che vince per essersi dimostrata umile e apparentemente lontana da strategie di gioco.Martina Nasoni: chi è, cuore, ... blogo

