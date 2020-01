Kobe Bryant: sviluppatori e giocatori di NBA 2K20 ricordano il campione scomparso (Di lunedì 27 gennaio 2020) È una giornata triste per il mondo del basket e dello sport. Una delle più grandi stelle dell'NBA ci ha lasciato. Kobe Bryant e sua figlia Gianna Bryant, 13 anni, sono state tra le varie persone che hanno perso la vita in un incidente in elicottero a Calabasas, in California. Bryant aveva solo 41 anni.La notizia ha suscitato la reazione nel mondo dell'NBA e milioni di persone in tutto il mondo hanno pianto la morte di un atleta irripetibile. Sono stati elargiti tributi da compagni atleti e allenatori, da celebrità e dall'enorme numero di fan, sia giovani che vecchi, ispirati dalla sua carriera.Tra chi ha voluto rendere omaggio al campione, c'è il team di sviluppo di NBA 2K20 e i fan appassionati del gioco, che hanno trovato un modo unico per ricordare Bryant. Il gioco è già stato aggiornato in modo che i giocatori vedano una schermata pop-up che rende omaggio a Bryant all'avvio. La ... eurogamer

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - brfootball : Cristiano Ronaldo and Lionel Messi pay tribute to Kobe Bryant - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… -