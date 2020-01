Kobe Bryant, la ricostruzione e le probabili cause dell’incidente in elicottero (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nella mattinata di domenica 26 gennaio ci ha lasciati una leggenda del basket: Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero. Insieme a lui è deceduta anche la figlia di 13 anni e altre 7 persone, mentre sua moglie non si trovava sul mezzo al momento dello schianto. Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, inoltre, pare possano essere le condizioni meteo e la scarsa visibilità alcune tra le probabili cause dell’incidente. I testimoni oculari dello schianto, però, hanno rivelato che fin dalla partenza c’erano stati alcuni problemi. Kobe Bryant, l’incidente in elicottero Tragedia nel mondo del basket: Kobe Bryant è morto mentre si trovava a bordo del suo elicottero privato che si è drammaticamente schiantato a Calabasas, Los Angeles. Il mezzo era un Sikorsky S-7 bi-turbina prodotto nel 1991 che Kobe utilizzava per gli spostamenti con amici, colleghi e con ... notizie

Kobe BRYANT/ Il ritiro di una leggenda - il privilegio di averlo avuto : Segnando 60 punti nella sua ultima partita, KOBE BRYANT ha posto fine a una straordinaria carriera fatta di cinque titoli NBA, due MVP delle Finali e una legione di seguaci e ammiratori

Morte Kobe Bryant - lacrime e tributi : le reazioni del mondo sportivo : Lebron James piange all'aeroporto di LA, Young cambia numero. Shaq: "Mi mancherai fratello". E dall'Italia parla Del Piero: "Sei stato un'ispirazione per tutti".

Kobe Bryant morto - il saluto del mondo alla leggenda dei Lakers : da Barack Obama a Cristiano Ronaldo - migliaia di messaggi : Quando la notizia della sua morte ha iniziato a circolare sui social, da tutto il mondo sono arrivate reazioni sconvolte e messaggi di cordoglio, non solo da parte degli appassionati di basket. Kobe Bryant , morto a 41 anni in un incidente in elicottero, oltre che una superstar della p alla a spicchi, era un’icona globale, simbolo di una generazione intera che ama lo sport, al di là delle rivalità e dei colori. E così a salutarlo sono stati ...

La morte di Kobe Bryant : Le ultime cose che sappiamo sull'incidente in cui è morto insieme alla figlia Gianna, e le foto e i video dei tanti ricordi commossi

Il silenzio per Kobe Bryant durante Nuggets-Rockets : La morte di Kobe Bryant , uno dei giocatori di basket più forti e famosi di sempre, è stata accolta con sgomento e incredulità da tutta la NBA, il più popolare campionato di basket al mondo. Prima della partita in programma tra Denver Nuggets e Houston Rockets, al Pepsi Center di Denver, in Colorado, tutti i presenti all’interno dell’impianto sono rimasti in silenzio per un minuto, per ricordare Kobe Bryant . Bryant è morto ...

Kobe Bryant : le incredibili giocate del campione della NBA | Video : Kobe Bryant : le incredibili giocate del campione della NBA | Video Kobe Bryant , morto ieri (26 gennaio 2020) in un incidente con il suo elicottero, è stato uno dei più grandi giocatori della NBA (il campionato di Basket americano, il più importante al mondo). Ha giocato prevalentemente nel ruolo di guardia tiratrice. Suo padre è l’ex cestista Joe Bryant , mentre sua madre Pamela Cox è sorella dell’ex cestista Chubby Cox ritiratosi nel ...

Kobe Bryant È MORTO/ Agli Angeli era venuta voglia di giocare : KOBE BRYANT , stella del basket Usa e dei Los Angeles Lakers, è MORTO ieri insieme alla figlia Gianna precipitando in elicottero

Kobe BRYANT/ Quell'ultima sua domanda che il Destino non ha potuto esaudire : La stella dell'Nba KOBE BRYANT è morto, si è schiantato in elicottero con la figlia Gianna Maria. L'ultimo lampo di coscienza non lo ha salvato.

Kobe Bryant - il volo interrotto di "Black Mamba" : Malibu, California. Fino a ieri sera era il nome della spiaggia prediletta dai surfisti e dalla gioventù dorata e meno dorata di Hollywood e dintorni. Da ieri sera è il nome della collina sulle cui pendici si è interrotto il volo terreno di Kobe Bryant , uno dei più popolari giocatori nella storia del basket degli ultimi quarant’anni, alla pari di Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan e LeBron James, che ...

Morto Kobe Bryant - il ricordo di Barack Obama e dei vip italiani sui social : La scomparsa improvvisa di Kobe Bryant è stato un evento che ha sconvolto non solo il mondo dello sport. Un personaggio del suo calibro, una vera e propria leggenda ha rappresentato una fonte di ispirazione per le ultime generazioni. Ed è così, nella sua grandezza che nomi noti come Barack Obama , Alessandro Cattelan e Ghemon hanno voluto rendergli omaggio.Continua a leggere

Le cause dell’incidente in elicottero in cui è morto Kobe Bryant : Arrivano le prime ricostruzioni sull'incidente in elicottero dove è morto Kobe Bryant , sua figlia 13enne e altre 7 persone. Le autorità stanno cercando di capire le reali cause della tragedia: il problema maggiore sembrerebbero le pessime condizioni meteo, per una fitta nebbia. Ma testimoni oculari sul posto dello schianto, avrebbero dichiarato che già in volo qualcosa non andava.Continua a leggere

Morte Kobe Bryant : chi c’era sull’elicottero? La figlia e un’altra ragazzina di 13 anni : l’identità delle 9 vittime : Un drammatico incidente in elicottero ha tolto la vita a Kobe Bryant , icona leggendaria del basket internazionale che ci ha lasciato a 41 anni . Uno schianto nei pressi di Calabasas (a ovest di Los Angeles) ha provocato il decesso dell’ex giocatore dei Los Angeles Lakers e di altre otto persone: il recupero dei corpi delle vittime richiederà diversi giorni come ha fatto sapere lo sceriffo della contea di Los Angeles visto che l’area ...

Kobe Bryant - chi è il papà Joe Bryant : storia e carriera : Scopriamo chi è Joe Bryant , padre della legenda dei Lakers Kobe Bryant , scomparso ieri in seguito ad un tragico incidente con l’elicottero. Il mondo del Basket e dello sport in generale piange da ieri la scomparsa improvvisa di Kobe Bryant . La legenda della NBA, secondo molti uno dei giocatori più forti della storia del Basket […] L'articolo Kobe Bryant , chi è il papà Joe Bryant : storia e carriera è apparso prima sul sito ...

Kobe Bryant morto con la figlia di 13 anni - è precipitato con il suo elicottero : la leggenda Nba aveva 41 anni. Con loro altre 7 persone : morto Kobe Bryant: choc nello sport. La star della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Lo riporta il sito Tmz. Secondo quanto riporta Tmz Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre 8 persone, compreso il pilota. Anche Gianna Maria, la figlia di 13 anni, è morta nell’incidente. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi. ...

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… - RaiSport : Migliaia di tifosi si sono riuniti davanti lo Staples Center per omaggiare #Kobe Bryant e la figlia Gianna Maria On… -