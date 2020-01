Journey to the Savage Planet - recensione (Di lunedì 27 gennaio 2020) Spazio, ultima frontiera. Un sogno per una miriade di uomini e donne che diventa realtà per pochissimi e noi facciamo parte proprio di quella manciata di fortunati pronti a trasformarsi nei pionieri del nuovo millennio e a spingersi al di là della galassia conosciuta fino a toccare i confini dell'universo. Insomma, è vero che lo faremo con la quarta miglior compagnia di esplorazione interstellare al mondo ma non è il caso di fare gli schizzinosi, un sogno rimane un sogno anche se è tenuto insieme da qualche pezzo di nastro adesivo di troppo e se l'equipaggiamento e il carburante per il ritorno sono stati sacrificati semplicemente per riuscire a decollare. Non guardiamo il pelo nell'uovo no? Lavoriamo pur sempre per l'istrionico e geniale Martin Tweed e per l'"avanzatissima" Kindred Aerospace.Siamo gli uomini del domani alla ricerca di un nuovo pianeta da colonizzare e anche se AR-Y 26 ... eurogamer

