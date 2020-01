Incontro tra Gualtieri e Salini: "Rai acceleri sul piano industriale" (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’accelerazione sul piano industriale, l’impegno a garantire il pluralismo dell’informazione e negli approfondimenti e a raccogliere la sfida degli ascolti e della pubblicità: sono le richieste che il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha rivolto oggi all’ad della Rai, Fabrizio Salini. Un colloquio di quasi un’ora, nella sede di via XX Settembre, definito “cordiale” da entrambe le parti, in cui l’azionista di controllo della tv pubblica ha fatto il punto con il manager sui principali nodi sul tappeto, spingendo per un cambio di passo nel governo dell’azienda.Un richiamo a una svolta, senza tralasciare “l’attenzione alla qualità” e “alla capacità di unire il Paese nel solco della tradizione dei valori costituzionali ed europei”, avrebbe detto Gualtieri, invitando dunque ... huffingtonpost

