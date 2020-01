Grillo annulla il tour: "Soffro di apnee notturne, dovrò sottopormi a un intervento" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Stop agli spettacoli per Grillo, a causa di un problema di salute. “Devo purtroppo comunicarvi che sono costretto ad annullare le date del mio prossimo tour ‘Terrapiattista’, in partenza a febbraio, per un problema di apnee notturne che negli ultimi tempi non mi sta permettendo di riposare e lavorare correttamente”, è il messaggio che manda il comico. Il fondatore del Movimento 5 stelle scrive ancora: “A breve mi dovrò sottoporre ad un intervento chirurgico e, fra degenza e convalescenza, non sarò in condizione di portare il mio spettacolo in giro per l’Italia. Avremo sicuramente modo di recuperare il tour in futuro. Ciao, a presto!”.Gli show si sarebbero dovuti tenere a Palermo il 28 febbraio al Teatro Golden e a Catania il 29 febbraio al Teatro Metropolitan. Gli organizzatori fanno sapere che il rimborso dei ... huffingtonpost

