F1, presentazione Ferrari 2020: data, orario, tv, diretta streaming gratis e in chiaro (Di lunedì 27 gennaio 2020) Siamo ormai giunti al mese di febbraio, per cui tutto è pronto per dare il via ad un nuovo capitolo nel mondo del motorsport. La sua rappresentante più illustre, la Ferrari, è pronta a svelare la nuova vettura che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2020. La giornata scelta per togliere i veli alla vettura sarà quella dell’11 febbraio, la location non sarà la consueta casa madre di Maranello, bensì è stato scelto lo storico Teatro Municipale “Romolo Valli” di Reggio Emilia, città del tricolore. Manca poco, quindi, per assistere ad una presentazione in grande stile della nuova monoposto con il Cavallino Rampante sulla fiancata che proverà, per l’ennesima volta, a porre fine al dominio incontrastato di Lewis Hamilton e della Mercedes. Secondo quanto annunciato dal team principal Mattia Binotto, e ascoltando diverse indiscrezioni uscite a mezzo stampa, la Rossa sarà ... oasport

