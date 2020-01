Elton John è un fan della candela alla vagina di Gwyneth Paltrow: "Ne ha comprate tantissime" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elton John, interprete di Candle in the Wind, ha fatto scorta della famosa candela di Gwyneth Paltrow, che profuma come le parti intime dell'attrice. Se avete provato ad acquistare la candela alla vagina di Gwyneth Paltrow e non ci siete riusciti perché è andata esaurita, sappiate che non dovete incolpare la nostra Ornella Vanoni ma la leggenda del rock Sir Elton John. Il cantante di Candle in the Wind sembra che sia un vero annusa candela-dipendente. Secondo Douglas Little, il profumiere che con Gwyneth Paltrow ha creato la famigerata candela 'Profuma come la mia vagina', "Elton John ne ha acquistate moltissime, ma proprio tante, è un fan" ha detto aggiungendo "siamo sommersi da richieste, ho visto le candele vendute a prezzi assurdi anche su ... movieplayer

