Calciomercato Inter, Matias Vecino ha detto sì all’Everton: trattativa tra i club (Di lunedì 27 gennaio 2020) Se Christian Eriksen ha lasciato la Premier League per approdare alla corte dell'Inter, c'è chi potrebbe fare il percorso inverso. Oltre a Lazaro, un altro giocatore nerazzurro potrebbe lasciare l'Italia nella sessione di Calciomercato invernale per trasferirsi in Inghilterra. Si tratta di Matias Vecino che, secondo le ultime notizie sulle trattative, avrebbe detto sì all'Everton di Ancelotti. Ora i Toffees dovranno trovare l'accordo con l'Inter. fanpage

