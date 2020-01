Be Help-is, giunto a metà percorso il Laboratorio per i licei di Avellino (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Emozioni… Connessioni in corso”, questo il nome del Laboratorio sulle Emozioni per le classi seconde degli Istituti Scolastici di secondo grado di Avellino, che hanno aderito al progetto Be Help-is contro la violenza di genere, promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino e finanziato da Fondazione con il Sud. Undici le classi dei licei “Mancini”, “Marone” e “Imbriani” che stanno partecipando alle attività nei 10 appuntamenti previsti, dopo una prima fase che ha visto protagonisti alunni, docenti e genitori negli incontri formativi. Per sensibilizzare anche i più giovani al contrasto della violenza di genere, il Laboratorio si pone come un percorso sulla gestione delle proprie emozioni, affrontando con gli studenti tematiche inerenti alla relazione con l’altro, come la collaborazione e il rispetto dello spazio altrui, il ... anteprima24

