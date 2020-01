Alessia Marcuzzi copia Chiara Ferragni? I fan insorgono (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sui social Alessia Marcuzzi è stata al centro di un acceso dibattito: la conduttrice ha mostrato ai fan i suoi nuovi tatuaggi, ovvero due piccole stelle e la scritta “luce”. In tanti le hanno fatto notare che anche Chiara Ferragni ha alcuni tatuaggi identici. Alessia Marcuzzi e Chiara Ferragni In molti sui social hanno dimostrato di non gradire i nuovi tatuaggi di Alessia Marcuzzi e hanno accusato la conduttrice di “copiare” Chiara Ferragni. E’ noto infatti che anche l’influencer abbia tatuata la scritta “luce” su un fianco, e a nulla sono valse le spiegazioni della Marcuzzi a proposito dei suoi nuovi tattoos per placare le critiche. La conduttrice ha spiegato infatti che le due stelle rappresenterebbero i suoi due figli e la parola Luce sarebbe invece un termine ricorrente nella sua vita (e il nome di un suo nuovo progetto). Dopo che in ... notizie

