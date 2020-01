Ultime Notizie Roma del 26-01-2020 ore 20:10 (Di domenica 26 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio impennata della fluenza per le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria alle 12 lì è raddoppiata rispetto alle precedenti regionali in Calabria è cresciuta del 2% per Prodi segno di democrazia fa sempre piacere è un po’ di tempo che non facevo la fila appello al voto su Facebook di Salvini le urne non chiuderanno le 23 Quando comincerà lo scrutinio i primi exit poll subito dopo paura coronavirus cinese cui Vittime sono salita 56 con circa 2000 conteggiati secondo Pechino il fornaio sono e potente quanto la sarthe Ma sta diventando più contagioso in Vietnam Nel primo caso di contagio fuori dalla Cina assalto il centro per la quarantena in Italia tutti negativi casi segnalati aggressione Venezia una coppia di turisti cinesi insultati presi astuti la adolescenti gli ... romadailynews

