Tre Fratellini di 9, 7 e 3 Anni Trovati Morti in Casa: “Dramma Inconcepibile” (Di domenica 26 gennaio 2020) È giallo per la morte di 3 Fratellini, Trovati privi di vita in Irlanda. La tragedia familiare, avvenuta precisamente in un sobborgo di Dublino, si infittisce. Nella serata di venerdì 24 gennaio, gli agenti della polizia locale hanno ricevuto una particolare chiamata di allerta. Una volta arrivati nell’abitazione indicata, hanno rinvenuto un biglietto in cui vi era scritto: “Non andate sopra…chiamate il numero delle emergenze”. Preoccupate dal messaggio, le Forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’appartamento e hanno fatto la macabra scoperta. Al piano superiore, giacevano i corpi senza vita dei tre Fratellini McGinley: Conor (di 9 Anni), Darragh (di 7 Anni) e Carla (3 Anni). Sulla scena del crimine, si trovava quella che si presume fosse la mamma. La donna è stata immediatamente trasportata e ricoverata all’Ospedale Universitario di Tallaght. Attualmente, le indagini sono ancora ... youreduaction

