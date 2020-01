Traffico Roma del 26-01-2020 ore 12:30 (Di domenica 26 gennaio 2020) Traffico IN CODA PER LAVORI SULLA VIA C. COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE DI Roma. CODE PER Traffico ANCHE SULLA VIA APPIA NUOVA TRA IL GRA E VIA DELLE CAPANELLE IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “Roma CITY TRAIL”: CORSA DI CIRCA 15 KM (MOLTI DEI QUALI ALL’INTERNO DI VILLA PAMPHILI) CON ARRIVO IN PIAZZA SAN COSIMATO, A TRASTEVERE, PREVISTO PER LE ORE 13.00. POSSIBILI DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS 115 E 870. STOP ALLA CIRCOLAZIONE FINO ALLE 20.30 DI QUESTA SERA NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIÙ INQUINATI . DIVIETO PER MOTORINI E CICLOMOTORI FINO AD EURO 1 E PER VEICOLI BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2. APPUNTAMENTO ALLE ORE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO PER IL DERBY Roma-LAZIO: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ A PARTIRE DALLE 15:00 NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA ... romadailynews

