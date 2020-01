Strade chiuse e cantieri infiniti: ora Agrigento non ce la fa più (Di domenica 26 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Una marcia di protesta quella che si è svolta ieri mattina nella Città dei templi per richiamare le attenzioni delle istituzioni nazionali sui problemi relativi alle carenti infrastrutture stradali, quasi duemila le persone scese in campo a manifestare Agrigento in marcia ieri mattina per far sentire la propria voce di fronte al governo nazionale. Al centro della manifestazione, la richiesta di un intervento sulle infrastrutture stradali che versano in condizioni disastrate. Un’iniziativa nata dalla curia arcivescovile, dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e dall’associazione nazionale comuni. Ad essa hanno dato adesione tutti i sindaci che amministrano i comuni della provincia. Per ragioni logistiche, erano assenti i rappresentanti di Lampedusa e Linosa. Quasi duemila i cittadini che, con striscioni, bandiere e manifesti, hanno fatto sentire la loro voce. Una ... ilgiornale

