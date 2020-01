Sky: probabili formazioni di Napoli-Juve, Meret tra i pali, Fabian Ruiz e non Lobotka (Di domenica 26 gennaio 2020) Manca poco per il fischio d’inizio di Napoli-Juventus. Il Napoli di Gattuso è alla ricerca di una conferma dopo la vittoria contro la Lazio in Coppa Italia, mentre la Juve di Sarri cerca l’allungo sull’Inter che ha pareggiato contro il Cagliari. Dopo la conferma dell’assenza di Ospina non ci sono oramai dubbi che sarà Meret tra i pali, come confermano a Sky Sport. In difesa torna a disposizione Mario Rui (di rientro dalla squalifica). Hysaj quindi giocherà a destra con Di Lorenzo centrale. In attacco Lozano spera ma al momento Callejon-Milik-Insigne pare essere il tridente favorito. Per adesso Fabian Ruiz sembra in vantaggio su Lobotka per un posto da titolare Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo Manolas, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. Per la Juve l’emergenza in difesa costringe Sarri a scelte obbligate. Mentre in ... ilnapolista

