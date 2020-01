Sci di fondo in tv oggi, sprint Oberstdorf 2020: orari, programma e streaming (Di domenica 26 gennaio 2020) Il calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo prevede per la giornata odierna ad Oberstdorf, in Germania, dopo le gare skiathlon di ieri, una sprint in tecnica classica. Ghiotta occasione dunque per ben figurare oggi, domenica 26 gennaio, per Federico Pellegrino. La tappa di Oberstdorf della Coppa del Mondo di sci di fondo sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile in chiaro su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine, come di consueto, OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale delle gare teutoniche. programma COPPA DEL MONDO Oberstdorf 26 GENNAIO 2020 Domenica 26/01/2020 Ore 09.15 qualificazioni sprint TC femminile Ore 09.50 qualificazioni sprint TC maschile Ore 11.45 inizio finali sprint TC femminile Ore 12.13 inizio finali sprint TC maschile Diretta tv su RaiSport+HD ... oasport

