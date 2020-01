Sanremo 2020 ospita la reunion di un gruppo storico: ecco di chi si tratta (Di domenica 26 gennaio 2020) Sanremo 2020 è ai nastri di partenza: tutto è pronto per la settantesima edizione in onda su Rai1 dal 4 all’8 febbraio 2020. Il conduttore e direttore artistico del festival, Amadeus, proprio in questi giorni sta provando sul palco del Teatro Ariston e svelando gli ultimi tasselli per quanto riguarda scalette e ospiti. Notizia di poco fa è la reunion che avverrà sul palco mercoledì 5, in occasione della seconda serata. Sanremo 2020: i Ricchi e Poveri in quartetto originario Saranno i Ricchi e Poveri a festeggiare i 70 anni del festival più longevo della musica italiana. In occasione dei 50 anni del brano La prima cosa bella e della prima partecipazione alla kermesse nel 1970, il quartetto con la formazione originale farà sicuramente rivivere il brano e proporrà un medley dei successi storici. La reunion si è concretizzata grazie all’idea del manager Danilo Mancuso ... trendit

