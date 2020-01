Roma, Fonseca: «Abbiamo fatto una bellissima partita. Sull’errore di Pau Lopez…» (Di domenica 26 gennaio 2020) Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto contro la Lazio. Le parole dell’allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto contro la Lazio nel derby della Capitale. Questo il commento del tecnico giallorosso. PAU LOPEZ – «È una situazione infelice ma devo dire che Pau è un grande portiere. Cosa gli ho detto? Non ho parlato con lui, può succedere durante una partita. È solo una situazione infelice». RISULTATO – «Sono triste per il risultato perchè quello che hanno fatto i ragazzi mi rende orgoglioso. Abbiamo fatto una bellissima partita contro una bellissima squadra, con coraggio e in maniera offensiva, creando occasioni. Giocando così è più facile credere in questa squadra. Meritavamo un altro risultato». UNDER E KLUIVERT – «Justin e Under hanno lavorato tanto, come mai ... calcionews24

