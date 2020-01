Riscatto laurea, cade il limite di età fissato a 45 anni: in pensione prima versando 5.260 euro per ogni 12 mesi di studio (Di domenica 26 gennaio 2020) Il Riscatto della laurea non ha più limite di età anagrafico fissato a 45 anni e, quindi, non riguarda solo coloro che hanno iniziato a lavorare e a versare contributi dopo il 1996. Lo precisa la circolare dell’Inps del 22 gennaio 2020 chiarendo tutti i dubbi interpretativi del decreto legge 4/2019, ovvero il “Riscatto low cost” voluto da M5s, Pd, Italia Viva e Leu. Nel dettaglio: il decreto prevede la possibilità di andare in pensione 5 anni prima riscattando gli anni universitari e versando un contributo per ciascun anno di 5.260 euro, in una volta sola o in 120 rate mensili. Da gennaio potranno chiedere il Riscatto della laurea agevolato anche le persone che hanno studiato negli anni precedenti al 1996 purché in sede di richiesta della pensione scelgano il calcolo interamente contributivo. In altre parole: la forma di Riscatto agevolato, che si quantifica con il ... ilfattoquotidiano

