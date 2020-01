Opta: Il Napoli non vinceva al San Paolo da 6 gare consecutive (Di lunedì 27 gennaio 2020) La vittoria contro la Juve ha sicuramente un sapore speciale per il Napoli, soprattuto perché la vittoria è arrivata dopo un periodo di difficoltà della squadra. Anche le statistiche di Opta parlano di un Napoli che ha sorpreso questa sera poiché veniva da un trend negativo 6 – Il Napoli non vinceva da sei partite casalinghe consecutive in Serie A e aveva perso tutte le ultime quattro concedendo sempre almeno due gol. Riconquista. #NapoliJuventus — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 26, 2020 L'articolo Opta: Il Napoli non vinceva al San Paolo da 6 gare consecutive ilNapolista. ilnapolista

