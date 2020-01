Mamma Entra a Scuola per Parlare con il Preside del Bullismo Subito dalla Figlia ma Viene Aggredita da un’Adolescente (Di domenica 26 gennaio 2020) Eder e Maria Rojas, genitori di una ragazza di sedici anni, si erano recati a Scuola, in California, per Parlare con il dirigente dei casi di Bullismo di cui era vittima la loro Figlia. Appena arrivati sono stati però aggrediti da un’adolescente. Maria ha dichiarato: “La ragazza era furiosa, mi ha presa per i capelli e mi ha trascinata”. Le conseguenze per la donna sono state la rottura del setto nasale e numerosi lividi. La polizia, intervenuta, ha arrestato l’adolescente. Maria ha commentato: “Volevo solo Parlare con il Preside. Nessuno immaginerebbe che una ragazza possa aggredire un’adulta, io pensavo che fossimo al sicuro al campus”. Intanto la Scuola ha fatto sapere: “Stiamo indagando sull’incidente e stiamo lavorando direttamente con il dipartimento di polizia. Prenderemo provvedimenti disciplinari.” Ora Eder e Maria vorrebbero far cambiare Scuola alla Figlia e affidarsi ad un ... youreduaction

