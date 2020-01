Luigi Favoloso a Live-Non è la d’Urso: “Mia madre ha sbagliato, non parlerò più con lei” (Di domenica 26 gennaio 2020) Protagonista della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 26 gennaio 2020 Luigi Favoloso, tornato in Italia dopo la “scomparsa”. Una non scomparsa, a detta dell’imprenditore campano che oggi da Barbara d’Urso spiega che non aveva intenzione di far preoccupare nessuno ma solo di lasciare l’Italia senza che Nina Moric sapesse che fine aveva fatto. Luigi Favoloso precisa delle cose: non ha fatto violenza su Nina, è andato via perchè non voleva che lei sapesse dove fosse. “Mia madre mi ha chiesto se doveva fare la spesa per Capodanno, io le avevo detto che non ci sarei stato” ha raccontato Luigi Favoloso. La d’Urso sottolinea che una persona non va via lasciando cellulare, carte di credito…E’ normale che sua madre di sia preoccupata e abbia fatto una denuncia. “Io con mia madre non parlo ora e non ho intenzione ... ultimenotizieflash

Luigi Favoloso Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Luigi Favoloso