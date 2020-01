LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: Razzoli show, è primo! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.09 Inforcata per il giovane svizzero Nef. Razzoli è sicuro della top10. Ora un pezzo da novanta, il francese Noel: parte con 0.03 sull’emiliano, ma può incrementare. 14.08 RazzoliIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! PRIMOOOOOOOOOOOOOOO!!! 20 centesimi su Pertl! Aveva 0.49 all’ultimo intermedio, forse sul piano finale si è giocato il podio! Comunque è tornato, a 35 anni il campione olimpico di Vancouver 2010 non molla! 14.06 Fuori Grange. E’ il momento di Giuliano Razzoli. Parte con 0.46 su Pertl. Deve attaccare, perché la classifica è cortissima. 14.05 Anche Zenhaeusern dietro, è quarto a 2 decimi dal sorprendente Pertl. Ora il veterano francese Grange, 0.43 il suo vantaggio sul leader attuale. Poi toccherà a Razzoli. 14.03 Inforcata immediata per Strasser. Tocca ad uno dei grandi delusi della prima manche, il gigante svizzero ... oasport

zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: inizia la seconda manche Vinatzer e Razzoli devono crederci! -… - infoitsport : LIVE – Discesa femminile Bansko 25 gennaio 2020, DIRETTA sci alpino - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: Maurberger recupera posizioni attesa per Vinatzer - #alpino… -