LIVE Fognini-Sandgren 4-5, Australian Open 2020 in DIRETTA: game rapidi a Melbourne (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMA GIORNATA DEGLI Australian Open 2020 (26 GENNAIO) 4-5 Altro ace esterno: game rapidi a Melbourne. 40-15 Servizio e diritto lungolinea dell’americano. 30-15 Ace in slice di Sadgren. 15-15 Gran punto vinto da Fognini che recupera il cross stretto di Sandgren e poi chiude lungolinea, 15-0 Gran prima esterna dell’americano. 4-4 Primo game un po’ più faticato per il ligure che comunque se lo assicura. 40-30 Buona risposta di diritto dell’americano che coglie impreparato il ligure. 30-15 Serve&volley di Fognini che chiude con la volée di rovescio. 15-15 Scambio bizzarro dopo il back di Fognini replicato con il diritto da Sandgren che mette in difficoltà l’azzurro. 15-0 Buona prima di Fognini. 3-4 Sandgren si salva ancora e conduce il set. AD-40 Terzo ace ... oasport

