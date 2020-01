LIVE Federer-Fucsovics 4-6 6-1 4-1 G, Australian Open 2020 in DIRETTA: altro break di Federer, Fucsovics sembra non reggere più il ritmo dello svizzero (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Fucsovics (1-4), l’ungherese inizia a muovere il punteggio nel quarto set. 40-15 Diagonale out di Fucsovics. 40-0 Dritto out di Federer. 30-0 Fucsovics tiene bene il servizio costringendo Federer a due risposte sulla rete. GAME Federer (4-0), passante in corsa dello svizzero che lascia di stucco Fucsovics. A-40 Fucsovics non tiene il cambio di velocità dell’avversario. 40-40 Ace di Federer! 30-40 Federer annulla la prima palla-break. 15-40 Servizio troppo tenero di Federer che concede un possibile break al magiaro. 15-30 Risposta out di Fucsovics sul servizio dello svizzero. 0-30 Dritto out di Federer. 0-15 Gran passante di Fucsovics che prova a reagire. GAME Federer (3-0), doppio break di vantaggio per lo svizzero nel terzo set. 15-40 L’ungherese non riesce più a mantenere la velocità delle gambe di Federer, altra ... oasport

