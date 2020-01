Kobe Bryant morto, Lega invita a votare la Borgonzoni in Emilia-Romagna nel messaggio di cordoglio: “Errore tecnico”. Pd: “Squallidi” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nel flusso di messaggi di cordoglio sui social per la morte di Kobe Bryant, a scatenare le polemiche arriva quello della Lega che, su Twitter, a seggi ancora aperti in Emilia-Romagna, inserisce in coda al post gli hashtag usati per la campagna elettorale di Lucia Borgonzoni, candidata salviniana contro il governatore uscente, Stefano Bonaccini. “#Borgonzoni: sconcerto per la tragica scomparsa di Kobe Bryant – si legge -, un grande uomo e un grande campione, che amava la nostra regione e l’Italia. Un pensiero commosso e un abbraccio alla sua famiglia. #26gennaiovotoLega #BorgonzoniPresidente”. messaggio a cui è seguito quello di scuse da parte del partito che ha parlato di “disguido tecnico”: “A causa di un disguido tecnico è stato pubblicato un tweet errato sulla scomparsa di Kobe Bryant. Ci scusiamo per l’inconveniente”, hanno scritto. Un ... ilfattoquotidiano

