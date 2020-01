Kobe Bryant era il basket (Di domenica 26 gennaio 2020) La notizia che arriva da TMZ è di quelle che ti entrano come una lama. Vicino al cuore. Kobe Bryant non c’è più. È caduto in elicottero ed è morto a 41 anni. Kobe era il più italiano dei grandi campioni americani e non soltanto perché parlava la nostra lingua meglio di tanti calciatori nati dalle ilfoglio

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - DiMarzio : Muore Kobe #Bryant: la leggenda del basket era a bordo di un elicottero che ha preso fuoco - SkyTG24 : Shock nel mondo dello sport: il 5 volte campione Nba Kobe Bryant sarebbe morto in un incidente di elicottero in Cal… -