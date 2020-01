Kobe Bryant è morto. La leggenda del basket ha perso la vita in un incidente di elicottero (Di domenica 26 gennaio 2020) La leggenda del basket Nba, Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Lo riporta il sito Tmz. Aveva 41 anni.Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Tutti i passeggeri sarebbero morti. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime. Si sta indagando sulle cause dell’incidente.Kobe ha iniziato huffingtonpost

lamacope : Pensaba que Kobe Bryant era inmortal... D.E.P. - SkySportNBA : La tragica notizia riportata da TMZ #SkyNBA #NBA #Kobe #KobeBryant - Agenzia_Ansa : Morta la leggenda del basket Kobe Bryant. Secondo il sito Tmz sarebbe stato vittima di un incidente con l'elicotter… -