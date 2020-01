Kobe Bryant, arriva la conferma ufficiale: il campione che amava l’Italia è tra le vittime dell’incidente aereo (Di domenica 26 gennaio 2020) Ora è arrivata la conferma ufficiale: Kobe Bryant è morto ed è tra le vittime dell’incidente di elicottero avvenuto nella mattinata a Los Angeles. Lo affermano le autorità cittadine. Con lui anche la figlia, Gianna Maria, promessa del basket con la quale stava andando ad allenarsi. Era il 22 gennaio del 2006 quando tutto il mondo del basket si era fermatp ad applaudire Kobe Bryant. La guardia dei Lakers aveva appena giocato una partita da 81 punti diventando il secondo nella storia della Nba a mettere a referto uno “score” cosi’ importante. Solo Wilt Chamberlain, nel 1962, aveva fatto meglio, segnandone 100. Kobe Bryant, 41 anni, ha fatto la storia del basket. E non solo quello della Nba, dove ha militato per vent’anni vestendo un’unica maglia. Quella, appunto, dei Los Angeles Lakers, indossata in ben 1346 partite. Bryant è stato il quarto ... meteoweb.eu

