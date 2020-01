Inter-Cagliari in diretta TV e in streaming (Di domenica 26 gennaio 2020) Inter-Cagliari è una delle partite più attese di Serie A della ventunesima giornata. Si giocherà a San Siro, alle 12:30, e genera Interesse perché arriva dopo una settimana di prolungate trattative di calciomercato. L’Inter, seconda in classifica con quattro punti in meno della Juventus, ha rafforzato la rosa con alcuni giocatori arrivati o in arrivo dall’Inghilterra. Il Cagliari non vince una partita dall’inizio di dicembre ma è tuttora in settima posizione, dopo un eccellente inizio di stagione. In conferenza stampa l’allenatore Antonio Conte ha cercato di contenere l’entusiasmo dei tifosi e limitare le aspettative. Da pochi giorni fanno parte della rosa il trentaquattrenne Ashley Young, ex capitano del Manchester United, e il centrocampista Victor Moses, in prestito dal Chelsea. È ormai dato per concluso l’affare più importante: ... ilveggente

