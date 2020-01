Doom Eternal: secondo gli sviluppatori, se Doom 2016 era "rock", il sequel sarà "speed metal" (Di domenica 26 gennaio 2020) In un'intervista con PCGamer, il direttore creativo di Doom: Eternal, Hugo Martin, ha voluto spendere qualche parola sull'imminente titolo FPS e quello che lo differenzia dal predecessore, il reboot di Doom uscito nel 2016.Ci viene spiegato come l'intera creazione di Doom: Eternal si sia focalizzata su un punto ben preciso: il divertimento, quello che i giocatori possono fare per avere un titolo sempre fresco con tante cose da fare, fra armi e abilità dal grande potenziale."Noterete fin da subito che armi e abilità inizieranno a sovrapporsi l'una con l'altra. Ciò che nella prima ora di gioco sembrerà complicato, diventerà naturale nella seconda ora. Nella quarta ora, sarà solo una delle vostre molteplici possibilità e dopo otto ore, vi sembrerà di essere una cintura nera in tutto. Trovare il pacing giusto, azzeccarlo e rifinirlo fin dalle prime fasi di sviluppo è stato essenziale per ... eurogamer

Eurogamer_it : #DoomEternal sarà rapido e non vi darà tregua: gli sviluppatori lo paragonano alla musica 'speed metal'. - NintendOnTweet : Doom Eternal, nuovo controller per Nintendo Switch er approfondire: - badtasteit : BAD & BREAKFAST: #DOOMEternal, #KingdomHearts, #ApexLegends e tutte le altre novità della settimana… -