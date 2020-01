Classifica Coppa del Mondo slittino 2020: Dominik Fischnaller a -58 da Repilov a tre gare dalla fine (Di domenica 26 gennaio 2020) Dominik Fischnaller è in lotta per conquistare la Coppa del Mondo di slittino! L’azzurro occupa il secondo posto nella Classifica generale con 595 punti all’attivo, il ritardo dal russo Roman Repilov è di 58 lunghezze dopo il secondo posto ottenuto nella sprint di Sigulda. L’altoatesino ha conquistato il sesto podio stagionale sul budello lettone e può recriminare per la squalifica subita nella sprint di Whistler a metà stagione senza la quale sarebbe in testa alla graduatoria. L’azzurro cercherà ora il sorpasso nelle ultime tre gare che si disputeranno a Oberhof, Winterberg e Koenigssee durante il mese di febbraio. Di seguito la Classifica della Coppa del Mondo 2020 di slittino. Classifica Coppa DEL Mondo slittino: 1. Roman Repilov (Russia) 653 2. Dominik Fischnaller (Italia) 595 3. Semen Pavlichenko (Russia) 524 4. David Gleirscher (Austria) 469 5. Jonas ... oasport

