Cane Dipinto di Verde e in Lacrime: “Avvelenato dalla Vernice, Piangeva in Cerca di Salvezza” (Di domenica 26 gennaio 2020) Un bruttissimo caso di maltrattamenti contro gli animali arriva dalla Malesia. Shazreen Othuman ha postato delle foto di un Cane Dipinto di Verde che vagabondava piangendo Cercando qualcosa da mangiare. L’animale, come Shazreen ha scritto, era “in Lacrime e alla disperata riCerca di cibo dentro un sacchetto di plastica”. Ha poi commentato: “È davvero disumano. Chiunque abbia fatto un gesto simile deve essere disturbato mentalmente. È disumano pensare di fare una cosa del genere. Nel frattempo, la Malaysian Association of Veterinary Pathology (MAVP) ha detto che ‘per gli animali la Vernice è molto pericolosa e può anche essere fatale perché interrompe la respirazione, provoca nausea, stordimento e allergie della pelle’”. Le foto sono state condivise da molte persone, nel tentativo di trovare il responsabile. In seguito Shazreen ha ringraziato il soccorritore del Cane: “Grazie a tutti ... youreduaction

