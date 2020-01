Calabria, Santelli in pole nella sfida a quattro (Di domenica 26 gennaio 2020) Sono quattro i candidati che si sfidano per la guida della Regione Calabria. La coalizione di centrodestra parte favorita. Anche qui, come in Emilia Romagna, il vero 'duello' e' a due, tra il candidato governatore del centrodestra, Jole Santelli, e il candidato del centrosinistra, l'imprenditore Pippo Callipo. I calabresi sono chiamati a scegliere il successore del governatore uscente Mario Oliverio del Pd, che i dem hanno deciso di non ricandidare e che, dopo una lunga battaglia interna, ha deciso di farsi da parte. Anche in Calabria, come in Emilia Romagna, si vota in un unico turno. Vince chi prende piu' voti, ovvero la maggioranza relativa. Per entrare in Consiglio regionale le coalizioni devono superare la soglia di sbarramento dell'8%, soglia che scende al 4% per le singole liste. La Calabria ha un sistema elettorale proporzionale, con un premio di maggioranza che assegna al ... ilfogliettone

