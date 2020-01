Caccia: colpito da fucilata durante battuta, morto 30enne (Di domenica 26 gennaio 2020) Incidente di Caccia in Sardegna: un 30enne era impegnato in una battuta insieme ad alcuni amici nelle campagne di Sant’Andrea Frius, quando è stato raggiunto da una fucilata. Immediata la richiesta di soccorsi, ma purtroppo per il 30enne non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto a causa di un’emorragia. La dinamica non è ancora stata del tutto chiarita: sul posto per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Dolianova.L'articolo Caccia: colpito da fucilata durante battuta, morto 30enne Meteo Web. meteoweb.eu

