Battuta d’arresto per la Meomartini: sconfitta a Scafati (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGivova Ladies Free Basketball Scafati – G.S. Meomartini 72-62(26-18;12-17;19-10;15-17) Le ragazze del G.S. Meomartini hanno subito una Battuta d’arresto in trasferta nella seconda gara della seconda fase del campionato di serie C femminile di basket. Le atlete del presidente Antonio Chiusolo, infatti, sono state sconfitte dalle avversarie di Scafati, le quali, ad oggi, non hanno ancora perso una partita. Nel primo quarto si registrava un punteggio alto, con le locali che mostravano percentuali al tiro molto alte (hanno realizzato nel solo primo periodo 4 tiri da tre che diventeranno 8 a fine gara) e la Meomartini che giocava comunque un buon periodo. La secondo frazione vedeva Scafati sempre avanti (+9 a 2 minuti dalla fine), prima che un parziale di 6-0 delle atlete di coach Gianfranco Capacchione fissasse il punteggio sul 38-35 all’intervallo. ... anteprima24

