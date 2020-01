Virus Cina,Hong Kong dichiara emergenza

Hong Kong ha dichiarato il livello più alto di emergenza per l'epidemia da coronaVirus, e le autorità hanno aumentato le misure per tentare di contenere la diffusione del Virus. "Dichiaro di alzare il livello di risposta all'emergenza", ha detto ai giornalisti la governatrice, Carrie Lam. La città ha registrato finora 5 casi di persone contagiate. Lam ha anche annunciato la sospensione di tutti i voli da e dei collegamenti ferroviari ad alta velocità con la città da cui si è diffusa l'epidemia.(Di sabato 25 gennaio 2020) hato il livello più alto diper l'epidemia da corona, e le autorità hanno aumentato le misure per tentare di contenere la diffusione del. "Dichiaro di alzare il livello di risposta all'", ha detto ai giornalisti la governatrice, Carrie Lam. La città ha registrato finora 5 casi di persone contagiate. Lam ha anche annunciato la sospensione di tutti i voli da e dei collegamenti ferroviari ad alta velocità con la città da cui si è diffusa l'epidemia.(Di sabato 25 gennaio 2020)

