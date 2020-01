Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2020 ore 16:30 (Di sabato 25 gennaio 2020) Viabilità DEL 25 GENNAIO 2020 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PERCORRENDO VIA TUSCOLANA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA BIAGIO PETROCELLI IN DIREZIONE FRASCATI, IN VIA DI VERMICINO SI RALLENTA TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DEL TORRACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI A POMEZIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA STATALE PONTINA IN DIREZIONE SANTA PALOMBA RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA A FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA REGIONALE NETTUNENSE IN DIREZIONE Roma SI STA IN CODA IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA PRIMO MAGGIO E VIA VALLE DEI CORSI NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE SULLA STATALE SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI ... romadailynews

