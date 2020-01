U&D Giulio Raselli risponde a Giovanna dopo la scelta: “Non ha rispettato i miei sentimenti” (Di sabato 25 gennaio 2020) dopo l’intervista a Giovanna Abate, anche Giulio Raselli si è lasciato molto andare su Uomini e Donne Magazine. L’ex tronista ha fatto il punto della situazione sul suo percorso e poi ha risposto all’Abate a seguito delle sue dichiarazioni post scelta. Raselli è sembrato alquanto fermo sulla sua posizione, sta di fatto che non ha mostrato nessun segno di pentimento nel modo in cui ha trattato la non scelta. Il ragazzo ha, anzi, accusato la sua ex corteggiatrice di non aver rispettato i suoi sentimenti. Giulio spiega cosa pensa di Giovanna A distanza di un po’ di giorni dalla scelta, Giulio Raselli ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato della sua storia con Giulia e della reazione di Giovanna. Quest’ultima si è molto infervorata quando ha scoperto di non essere la preferita dell’ex tronista. Il suo comportamento, ... kontrokultura

Gilles_Simeoni : Una malfatta vargugnosa è indegna ! Sulidarità è sustegnu à e vìttime. A #Corsica chè no bramemu, hè quella di u ri… - juventusfc : E intanto, da quando è alla Juve, @Cristiano ha segnato 47 gol. Quarantasette. QUARANTASETTE. Q U A R A N T A S E T… - SCBastia : #GruppuTurchinu ?? U Sporting si spiazza in Lille dumane ! Eccu i ghjucadori cunvucati da @chabertmathieu1 !… -