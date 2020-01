Tamponi e coppette mestruali: regole per non rischiare la sindrome da shock tossico (Di sabato 25 gennaio 2020) Tamponi assorbenti e coppette mestruali devono essere indossati per un massimo di otto ore, la segnalazione è presente anche sui pacchetti. Non si tratta di un consiglio ma di una vera e propria regola da seguire per non subire la sindrome da shock tossico. Di storie tristi e drammatiche, di donne che hanno subito uno shock tossico, ce ne sono davvero tante, alcune purtroppo non ce l’hanno fatta, come Maëlle, una 17enne belga è morta per un tampone indossato per troppo tempo. Un gesto banale che ormai fa parte della quotidianità delle donne, quello di indossare un tampone o utilizzare una coppetta nel periodo mestruale, ma che se fatto con troppa leggerezza può portare a gravi conseguenze. Il rischio è più concreto che mai, lo sa bene Sandrine, donna di 36 anni e mamma di tre splendidi bambini che dopo aver rischiato la vita ha subito l’amputazione delle sue gambe. Una storia che l’ha ... dilei

